 

"АвтоВАЗ" завозит иностранных специалистов из Средней Азии, и они наносят ему ущерб

"Самарское обозрение" раскрывает драматические перипетии взаимодействия "АвтоВАЗа" с завозимыми из Средней Азии мигрантами:
 
"АвтоВАЗ фактически стал играть роль фабрики для нового алгоритма легализации мигрантов. Легализовавшись, мигранты, которым Волжский автозавод оплачивает авиаперелет и патент под будущее трудоустройство, попросту растворяются на просторах страны".
Например, на завоз в РФ некого Уткирбека Хошимова было потрачено 54 тыс. рублей, ему оплатили авиаперелёт и патент (со всем набором документов), но Хошимов к месту работы так и не явился, как не явился и в суд, где "АвтоВАЗ" пытался вернуть свои деньги.
"История с Хошимовым — лишь верхняя часть айсберга. Только с 11 по 28 июня АвтоВАЗ подал сразу 16 исков о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, среди ответчиков — Шохзод Нарзуллаев, Кудрат Гозиев, Фарход Тиркашев. Бежали ли эти работники уже после заключения трудовых отношений или просто успели нанести вред АвтоВАЗу — непонятно. Источники «СО» на АвтоВАЗе подтверждают, что персонал, ввезённый из Средней Азии, разбегается. Масштабы неизвестны, но можно говорить о том, что ВАЗ стал еще одним посредником ввоза и легализации мигрантов из Средней Азии в Тольятти... из условных 1000 ввезенных мигрантов в течение месяца после получения патента отсеивается от 100 до 200 человек".
 
При этом, по словам депутата Госдумы Михаила Матвеева, "из 7 тысяч незаконно легализованных в Тольятти мигрантов 219 человек стали гражданами России и 293 находятся на пути к нему [к гражданству РФ]".
 

 

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