"АвтоВАЗ" завозит иностранных специалистов из Средней Азии, и они наносят ему ущерб

"Самарское обозрение" раскрывает драматические перипетии взаимодействия "АвтоВАЗа" с завозимыми из Средней Азии мигрантами:

"АвтоВАЗ фактически стал играть роль фабрики для нового алгоритма легализации мигрантов. Легализовавшись, мигранты, которым Волжский автозавод оплачивает авиаперелет и патент под будущее трудоустройство, попросту растворяются на просторах страны".

Например, на завоз в РФ некого Уткирбека Хошимова было потрачено 54 тыс. рублей, ему оплатили авиаперелёт и патент (со всем набором документов), но Хошимов к месту работы так и не явился, как не явился и в суд, где "АвтоВАЗ" пытался вернуть свои деньги.