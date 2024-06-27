 

При крушении пассажирского поезда в Коми погибли три человека

26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В нём находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Пострадали до 40 человек, трое в тяжёлом состоянии, в том числе в крайне тяжёлом состоянии находится четырнадцатилетняя девочка. Три человека погибли, в том числе шестнадцатилетняя девушка, которую считали пропавшей, но потом нашли её тело. Вероятная причина крушения - размытая дождями железнодорожная насыпь. Возбуждено уголовное дело. Интерфакс публикует фотографии с места событий.
Поисково-спасательные работы завершены.
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