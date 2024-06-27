Создан Координационный Совет зоозащитных сил

19 июня 2024 года в Москве на площадке Фонда защиты прав животных Fondanimals по приглашению директора Фонда Шидловского Павла Дмитриевича состоялось заседание руководителей зоозащитных организаций, юристов и адвокатов, на котором принято единогласное решение о создании Координационного Совета зоозащитных сил (далее – КСЗС), в который вошли:

Шидловский П.Д. (Фонд защит прав животных Fondanimals), Егоров С.П. («Егоров и партнеры. Права животных»), Зиберт С.А. (юрист и зоозащитник), Шабалина М.А. (АНО "СОВет"), Яхница Н.С. и Блувштейн И.М. (Российское общество защиты животных "Фауна"), Сафонова С.В. (БФ "Дарящие надежду"), Фельдман А.И. (БФ "Котоспас"), Корзинина О.В. («Собачья жизнь»), Фомин А.В. (межрегиональная ветеринарная ассоциации НОВА), Гайовишина И.А. (Фонд «Помощь бездомным животным»), Дмитриева Е.С. (Фонд защиты городских животных), Корецких Ю.А. (Альянс Защитников Животных), Абишова А.А. (АНО «Город для жизни»), Тукацинская А.М. (БФ «Лесной Приют»), Анисимович А.Ю, а также другие лидеры общественных организаций, юристы и лидеры общественного мнения (ЛОМ) в зоозащитной среде.

Предложения о вхождении в КСЗС будут направлены руководителям крупнейших зоозащитных организаций по всей стране.

КСЗС также одобрил и поддержал ранее направленное 16 июня коллективное письмо руководителей 36 зоозащитных организаций по всей стране, адвокатов и юристов Президенту РФ В.В.Путину о правовых и общественно-политических рисках и последствиях признания конституционными оспариваемых в КС РФ положений части 4 статьи 7, абзаца первого части 1 и части 7 статьи 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Руководители зоозащитных организаций, входящие в КСЗС, единогласно и от имени зоозащитного сообщества выразили признательность за профессионализм и благодарность за выступления на заседании Конституционного Суда 18.06.2024 судье Верховного Суда Бурятии Раднаевой Татьяне Николаевне и Представителю Генеральной Прокуратуры РФ в Конституционном Суде РФ Росинскому Вячеславу Всеволодовичу, позиция и аргументы которых полностью совпадали с доводами, изложенные в письме зоозащитных организаций на имя Президента РФ.

Координационный Совета зоозащитных сил будет собираться регулярно для выработки единой позиции и общей реакции по всем аспектам зоозащитной деятельности.