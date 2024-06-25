 

С 12 по 14 июля пройдут Дни Достоевского в Оптиной пустыни

Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет проходить с 12 по 14 июля, его частью станет международный студенческий лагерь с участниками из двенадцати стран: России, Белоруссии, Китая, Греции, Сербии, Туркмении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Республики Гвинеи, Коста-Рики, Перу.

В программе - дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства, концерты, театральные постановки, литературный блок "Звезды читают Достоевского", тематические кинопоказы.


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