 

Что думают американцы о президентских дебатах

По данным американского Исследовательского центра Пью, дебаты кандидатов в президенты США очень популярны и по числу телезрителей уступают только Суперкубку. Рекорд по массовости аудитории поставили дебаты 2016 года между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом: первые дебаты (из трёх прошедших) посмотрели 84 млн человек. Но ещё в 1980 году дебаты между Картером и Рейганом привлекли 80,6 млн человек. Первые дебаты между Трампом и Байденом в 2020 году смотрели 73,1 млн человек. 
Американцы считают дебаты довольно полезными, но не обязательно определяющими. Как правило, число тех, кому дебаты помогли сделать выбор, составляет больше 60% (хотя в 1996 году, когда Билл Клинтон выдвигался второй раз, лишь 41% американцев посчитали дебаты полезными).
Первые президентские дебаты в США состоялись в 1960 году (между Кеннеди и Никсоном), и до 1980-х годов они больше напоминали пресс-конференцию, поскольку кандидаты отвечали на вопросы журналистов. 

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APN.ru