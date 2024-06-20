В Петербурге мигрант сбил женщину и уехал, в Иванове дагестанская диаспора "поставила на счётчик" сестру бойца СВО

В Петербурге на улице Подвойского курьер-мигрант на электровелосипеде сбил женщину, заявил, что не виноват, и уехал. Очевидцы как будто пытались задержать курьера, тем более что у него рассыпались вещи и не сразу завёлся электровелосипед, но в конце концов велосипед завёлся, и мигрант уехал. 52-летняя женщина получила открытый перелом руки и закрытый перелом ребер.

В Екатеринбурге мигранты приставали к несовершеннолетним девушкам в парке, но отстали, когда за них вступился местный житель. Полицейские проводят проверку.

В Иванове приезжий «поставил на счётчик» сестру участника специальной военной операции и обещал подключить к делу дагестанскую диаспору. Когда общественники вызвали полицию, мужчина исполнил свою угрозу: к приезду правоохранителей его сопровождала группа поддержки. В итоге он извинился перед сестрой бойца.

В Ульяновске задержан (предположительно, за финансирование терроризма) имам мечети "Мубарак" Марс Аббасов.