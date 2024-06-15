 

Опубликован полный текст стамбульского договора, к 15 апреля 2022 года из него была исключена тема Крыма

 

Газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Отмечается, что изначально Москва хотела, чтобы Киев признал Крым частью России, однако к 15 апреля (проект опубликован по состоянию на эту дату) "обе стороны согласились исключить тему полуострова из своего договора". Проект соглашения предусматривал ограничения на численность Вооружённых сил Украины и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но требовали более высоких пределов. США же "были обеспокоены такими условиями", называя их "односторонним разоружением".

К 15 апреля Москва и Киев договорились, что Украина закрепит статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз. Принципиальным оставался вопрос дальности вооружений. РФ настаивала, чтобы дальность стрельбы украинских ракет была ограничена 40 километрами, Украина — 280. Однако главным разногласием американская газета считает пятый пункт договора, касающийся «стран-гарантов» Украины — Британии, Китая, России, США и Франции. Москва хотела, чтобы ответные меры в случае вооружённого нападения на Украину должны были одобрить «на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами». Украина же посчитала это нарушением условий мирного договора и не пожелала продолжать переговоры.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владимир Путин одобрил проект договора между Крымом и Россией
» Украина выбрала ассоциацию с Евросоюзом
» Путин начал переговоры о заключении мирного договора с Японией
» Буш приедет в Сочи
» НАТО сожалеет о приостановлении Россией участия в ДОВСЕ
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Опубликован полный текст стамбульского договора, к 15 апреля 2022 года из него была исключена тема Крыма

  • 17:54
  • 119

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской области

  • 12:57
  • 204

В "Британском медицинском журнале" вышла статья, из которой следует, что ковидопрививки могли вызвать 3 млн смертей

  • 23:59
  • 358

Глава Росгвардии открыл памятник Дзержинскому, Кабмин указал на "отсутствие поддержки языков народов РФ"

  • 23:10
  • 334

Украине до конца 2024 года передадут $50 млрд от российских активов

  • 22:11
  • 275

Гегемон как автор суицида мира.

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru