Опубликован полный текст стамбульского договора, к 15 апреля 2022 года из него была исключена тема Крыма

Газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Отмечается, что изначально Москва хотела, чтобы Киев признал Крым частью России, однако к 15 апреля (проект опубликован по состоянию на эту дату) "обе стороны согласились исключить тему полуострова из своего договора". Проект соглашения предусматривал ограничения на численность Вооружённых сил Украины и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но требовали более высоких пределов. США же "были обеспокоены такими условиями", называя их "односторонним разоружением".

К 15 апреля Москва и Киев договорились, что Украина закрепит статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз. Принципиальным оставался вопрос дальности вооружений. РФ настаивала, чтобы дальность стрельбы украинских ракет была ограничена 40 километрами, Украина — 280. Однако главным разногласием американская газета считает пятый пункт договора, касающийся «стран-гарантов» Украины — Британии, Китая, России, США и Франции. Москва хотела, чтобы ответные меры в случае вооружённого нападения на Украину должны были одобрить «на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами». Украина же посчитала это нарушением условий мирного договора и не пожелала продолжать переговоры.