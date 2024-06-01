В Петербурге открывается фестиваль к юбилею Пушкина

Всероссийский театральный фестиваль "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" открывается в Санкт-Петербурге премьерой спектакля "Золотой петушок" в постановке Владимира Жукова в театре "Балтийский дом", сообщает ТАСС.

К сказочному наследию А.С. Пушкина обратились также Театр имени Ленсовета, который покажет "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" режиссера Марии Романовой, и Театр марионеток имени Евгения Деммени со "Сказкой о царе Салтане" режиссера Леонида Алимова. Спектакли по циклу пьес "Маленькие трагедии" представят театр "Суббота" и "Пушкинская школа Владимира Рецептера".

В ТЮЗе имени Александра Брянцева пройдёт спектакль "Пушкин. Сквозь метель" Дмитрия Туркова, а театр "На Литейном" представит постановку Сергея Морозова "Пушкин. Дорожные истории". Недавно созданный петербургский театр "Драм. Площадка" покажет спектакль "Онегин" в постановке Евгения Страдвалле.

Гостевую часть фестиваля откроет спектаклем "Пиковая дама" Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна. Владимирский академический театр драмы привезёт в Петербург "Барышню-крестьянку". А завершит фестиваль 5 июня Московское театральное агентство "Арт-партнер" спектаклем "Онегин-блюз".