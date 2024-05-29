 

Глава МЧС призвал россиян дарить близким сумку безопасности

Глава МЧС России Александр Куренков призвал россиян дарить своим близким сумку безопасности, которая содержала бы огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель:

"Если вы приходите на день рождения и хотите действительно пожелать человеку долгих лет жизни, подарите противопожарный извещатель, самоспасатель, который даст двадцать минут времени, чтобы спуститься по задымлённой лестнице, и, конечно, огнетушитель. Подарите целую сумку безопасности, которая необходима".

Самоспасатель - средство защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. Кроме самоспасателя существует "самоспас" или "моноспас" - индивидуальное канатно-спусковое устройство, позволяющее при пожаре спастись из окна многоэтажки. Пожарный извещатель реагирует на частицы дыма громким и пронзительным звуковым сигналом, способным разбудить даже крепко спящего человека.


 



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APN.ru