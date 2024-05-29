Глава МЧС призвал россиян дарить близким сумку безопасности

Глава МЧС России Александр Куренков призвал россиян дарить своим близким сумку безопасности, которая содержала бы огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель:
Самоспасатель - средство защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. Кроме самоспасателя существует "самоспас" или "моноспас" - индивидуальное канатно-спусковое устройство, позволяющее при пожаре спастись из окна многоэтажки. Пожарный извещатель реагирует на частицы дыма громким и пронзительным звуковым сигналом, способным разбудить даже крепко спящего человека.