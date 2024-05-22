Депутат Госдумы получил опыт общения с мигрантами, в Петербурге ликвидирован крупный канал нелегальной миграции

"Ответ его сильно удивил: мигранты бросились покрывать его матом прямо при полицейских. Хватали за одежду, высказывали оскорбления, пытались избить. В итоге прохожие, которые стали очевидцами конфликта, вызвали полицию. Всего были задержаны двое абу-бандитов: один из них был новым россиянином, второй — гражданин Армении. Обоих доставили в отдел полиции «Вишневский» и выписали символический штраф — по 500 рублей за то, что чуть не отпинали депутата Госдумы".
Артём Прокофьев так прокомментировал случившееся:
«Мы наблюдаем разгул беспредела мигрантов по всей нашей стране. Мы видим, что они не только не знают законов России, но и сознательно не хотят их знать и пытаются устанавливать собственные порядки. Например, организуя себе парковку в центре перекрестка или на тротуаре. На указание, что в России необходимо соблюдать закон, реагируют прямой агрессией. Они совершенно не боятся полиции. Пример даже этого случая демонстрирует беспомощность органов правопорядка, ведь вместо направления материалов административного дела в суд, где тяжести их действий была бы дана оценка, их отпускают без суда со штрафом 500 рублей. А один из мигрантов избежал даже этого, просто сбежав. Как они продолжат себя вести в нашей стране после такого „урока дружелюбия" от полиции, я думаю, догадаться несложно».
В одной из Смоленских школ ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника, причём руководство учебного заведения не смогло повлиять на его поведение, а лишь порекомендовало агрессивному ребенку записаться на курсы общения. В то же время родители нападающего на сверстников школьника обвинили мать мальчика в провокации. Мать избитого ребёнка написала заявление в полицию, она утверждает, что её ребёнок не единственный пострадавший.
Ранее подобные случаи произошли в Челябинске, а также в Обнинске.
В Петербурге ликвидирован крупный канал нелегальной миграции через частное агентство занятости, которое внештатно трудоустраивало иностранцев на 19 крупных предприятиях города. С марта 2022 года злоумышленники незаконно легализовали пребывание в стране свыше трёх тысяч человек, среди которых есть и осуждённые за терроризм.