 

О смерти Максима Кононенко

К сожалению, смерти тех людей, которые определяли своим существованием культурный ландшафт 1990ых, 2000ых становятся частыми.
Время идёт вперёд, его ход неумолим. Мы не можем провожать таких людей молча.
 
Покойный изрядно вложился культуру современной России - как разработчик ранних версий виртуальной реальности, журналист, блоггер, редактор и идеолог PR. Как один из "отцов Рунета".
Многим он помог как организатор благотворительной деятельности.
 
Можно по разному оценивать его творческий вклад, его политическую позицию, однако как о человеке о нём можно сказать то, что он был достойным и этичным.
 
Редакция АПН выражает своё сочувствие его родным и близким, скорбит вместе с ними.
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