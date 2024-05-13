Футбольные фанаты из Адыгеи прошли по улицам Майкопа, крича "Русские, вперёд!"

Футбольные фанаты из Адыгеи прошлись по улицам Майкопа, крича «Русские, вперёд!». Телеграм-канал "Краснодар. Телетайп" пишет, что "жителей Майкопа это возмутило". В ответ русские записали видеоролик, в котором объяснили лозунг так: «Этот заряд — наш духовный двигатель. Отказаться от него — значит отказаться от нашей общей многонациональной, многорелигиозной, этнической истории».

В Адыгее адыги составляют немногим больше 20% населения (107 тыс. из 500 тыс.), при этом доля адыгов в местной власти в разы более велика. "Вероятно, такое положение дел связано с тем, что адыгское этнонациональное движение играет важную политическую роль на протяжении всего постсоветского периода. Его «голос» имеет значение для республиканских властей, даже несмотря на преобладание русских в составе населения".



