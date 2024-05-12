Шапито, где нас нет

Сообщения об этом телегам-каналы подают уже только в рубриках типа "Паноптикум" и "Вести из дурки", но даже там они интереса не вызывают. То, что радужный цирк Барнума каждый год берёт всё новые высоты пошлости, бесовщины и извращений - давно не новость, обсуждать это скучно и несколько пошло. Падающую хуторскую свиноматку, телебонькающего на сцене финна и перевёрнутые ирландские пентаграммы при желании нагуглите сами, поганить ленту этим не буду.

Отмечу другое: редкий по нынешним временам консенсус, сложившийся в нашем обществе по поводу этого постыдного шапито. Евровидение оказалось не нужно вообще никому, зритель охладел до нуля по Кельвину.

Правые и патриоты откровенно рады отсутствию нашего флага на мерзком шабаше, но и леволибералы особо не страдают и не требуют любой ценой вернуться в стан участников. Видимо, понимают: происходящее не просто оттолкнёт людей от "западных ценностей", но окончательно убедит их в том, что эти самые "ценности" - именно что бесконечный гей-парад, а т.н. "цивилизованный мир" - просто зверинец с припадочными небинарными тюрликами, в точности как рассказывают на канале "Соловьёв-лайф". Ничто так не убеждает в необратимой деградации Европы, как просмотр нынешнего Евровидения.

Исполнителям и телевидению оно тоже не нужно, о чём свидетельствуют и нулевая реакция на отстранение, и полное отсутствие каких-либо проектов по возвращению (вспомним для сравнения, на какие унижения идут некоторые спортсмены и спортивные чиновники ради того, чтобы вернуться на международные соревнования хоть тушкой, хоть чучелом). Это тоже объяснимо: с приличными песнями там давно делать нечего, а чтобы рассчитывать на какой-то успех - нужно поставить такой номер, за который в РФ будет корячиться статья.

В интернете даже не ищут, где это дело можно посмотреть в прямом эфире. Новогодний концерт в Вене ищут, спортивные мероприятия ищут, а Евровидение - нет.