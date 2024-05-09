 

В Донбассе отметили День Победы, несмотря на обстрелы; бойцы СВО впервые прошли в параде на Красной площади

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей отметили 9 Мая праздничными акциями, автопробегами и концертами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и угрозы со стороны Киева. ТАСС пишет:

 

На улицах Луганска музыканты исполняют песни Победы, проезжают машины с флагами России, СССР, встречаются семьи с детскими колясками, украшенными копиями Знамени Победы. Десятки луганчан надели форму военных лет, многие прикрепили на грудь георгиевские ленты, в руках - портреты дедов и прадедов. С самого утра они несут цветы к Пилону Славы и памятнику "Журавли".

На дорогах Мелитополя тоже колонны машин с флагами, копиями Знамени Победы, георгиевскими лентами и портретами предков-фронтовиков - это не организованный автопробег или официальная праздничная акция, а инициатива запорожцев почтить память героев. Со снимками идут и к Вечному огню, где по завершении проезда освобождавшего город в 1943 году танка Т-70 на возложение цветов выстроилась очередь.

 

С ночи 9 мая территория ДНР более десяти раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Погиб один мирный житель, двое ранены. В Донецке осколками посечены фасады многоквартирных домов, автомобили, газопровод, нарушено остекление, а также повреждены линии электропередачи.

 

Бойцы специальной военной операции впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади. В строю прошли офицеры и солдаты, прибывшие с линии боевого столкновения, в том числе военнослужащие, участвовавшие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении наступления ВСУ в Запорожье.

 


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