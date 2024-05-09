В Донбассе отметили День Победы, несмотря на обстрелы; бойцы СВО впервые прошли в параде на Красной площади

На улицах Луганска музыканты исполняют песни Победы, проезжают машины с флагами России, СССР, встречаются семьи с детскими колясками, украшенными копиями Знамени Победы. Десятки луганчан надели форму военных лет, многие прикрепили на грудь георгиевские ленты, в руках - портреты дедов и прадедов. С самого утра они несут цветы к Пилону Славы и памятнику "Журавли".

На дорогах Мелитополя тоже колонны машин с флагами, копиями Знамени Победы, георгиевскими лентами и портретами предков-фронтовиков - это не организованный автопробег или официальная праздничная акция, а инициатива запорожцев почтить память героев. Со снимками идут и к Вечному огню, где по завершении проезда освобождавшего город в 1943 году танка Т-70 на возложение цветов выстроилась очередь.