Сеть скрытых оружейных заводов на Украине; премьер Польши заявил о присутствии на Украине солдат НАТО

Испанская газета "Эль Мундо" заявила о наличии на Украине сети скрытых заводов, на которых производят оружие. Некоторые из заводов целиком находятся под землей, другие замаскированы. На заводах выпускают боеприпасы, беспилотники, БТР «Козак», ракеты «Нептун», противотанковые ракеты «Стугна». Источник в украинской оборонной промышленности рассказал, что объёмы производства выросли втрое с момента запуска в 2023 году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что на Украине есть "немного" войск НАТО: «Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров».