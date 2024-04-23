Поставки оборудования из Китая в Россию сократились

Прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, их частей и принадлежностей в марте 2024 года сократились на 15%, при этом в 2023 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23%, достигнув исторического максимума в 227,8 миллиарда долларов. Агентство "Блумберг" считает, что угрозы санкциями со стороны США к китайским банкам развернули эту тенденцию роста. В новых реалиях российским экспортёрам приходится обращаться к посредникам в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов. По словам основателя и директора биржи грузоперевозок ATI.SU Святослава Вильде, американские санкции усложнили трансграничные платежи. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов объяснил, что если раньше рассчитаться с КНР и можно было за два-четыре дня, то теперь процесс затормозился до трёх-четырёх недель. Юлия Шленская, президент таможенно-логистического брокера KBT, отметила: "Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Всё, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли".

Банки Китая начали блокировать платежи из России в конце марта. В частности, Пекин начал отклонять российскую оплату за компоненты для сборки электроники, даже если существует долгосрочный контракт. Китайские поставщики уведомляли партнёров, что им не проходит оплата от российского юрлица через банки КНР. После этого организации стали блокировать поставки компонентов и наборов для сборки электроники.