Поставки оборудования из Китая в Россию сократились

Прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, их частей и принадлежностей в марте 2024 года сократились на 15%, при этом в 2023 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23%, достигнув исторического максимума в 227,8 миллиарда долларов. Агентство "Блумберг" считает, что угрозы санкциями со стороны США к китайским банкам развернули эту тенденцию роста. В новых реалиях российским экспортёрам приходится обращаться к посредникам в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов. По словам основателя и директора биржи грузоперевозок ATI.SU Святослава Вильде, американские санкции усложнили трансграничные платежи. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов объяснил, что если раньше рассчитаться с КНР и можно было за два-четыре дня, то теперь процесс затормозился до трёх-четырёх недель. Юлия Шленская, президент таможенно-логистического брокера KBT, отметила: "Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Всё, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли".