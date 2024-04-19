 

ПАСЕ заявила, что РФ необходимо демократизировать, а для демократизации — деколонизировать

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заявляется, что Русский мир - "милитаристская неоимпериалистическая идеология", содержатся нападки на Русскую православную церковь и декларируется готовность продолжать оказывать всяческую поддержку Украине.
В резолюции говорится, что, якобы, в ходе СВО гибнут в основном этнические меньшинства:
"Коренные народы, национальные и этнические меньшинства в Российской Федерации подвергаются насильственной русификации и репрессиям и дискриминации в нарушение обязательств Российской Федерации по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, Ассамблея отмечает непропорционально высокие потери, понесенные воинскими подразделениями, состоящими из солдат, призванных из представителей национальных, этнических групп и коренного населения. Ассамблея считает, что это целенаправленная кампания, направленная на ликвидацию национального и этнического многообразия в Российской Федерации".
Заканчивается резолюция призывом к "деколонизации" России.
 
Европейский Союз намерен выделить на военные нужды Украины до 3 млрд евро доходов от замороженных российских активов. 
 

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