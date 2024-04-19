ПАСЕ заявила, что РФ необходимо демократизировать, а для демократизации — деколонизировать

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заявляется, что Русский мир - "милитаристская неоимпериалистическая идеология", содержатся нападки на Русскую православную церковь и декларируется готовность продолжать оказывать всяческую поддержку Украине.

"Коренные народы, национальные и этнические меньшинства в Российской Федерации подвергаются насильственной русификации и репрессиям и дискриминации в нарушение обязательств Российской Федерации по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, Ассамблея отмечает непропорционально высокие потери, понесенные воинскими подразделениями, состоящими из солдат, призванных из представителей национальных, этнических групп и коренного населения. Ассамблея считает, что это целенаправленная кампания, направленная на ликвидацию национального и этнического многообразия в Российской Федерации".