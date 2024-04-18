 

Кадыров призвал "гнать" дагестанских правоохранителей, задержавших чеченского генерала

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Дагестана "гнать" правоохранителей, жёстко задержавших главу МЧС Чечни Алихана Цакаева.

Кадыров назвал случившееся постыдной провокацией; по его словам, несколько человек на КПП «Герзель» попытались провести «в грубейшей форме» задержание Цакаева без объяснения причин. Кадыров заявил, что это могло произойти только потому, что генерал был без служебных документов и формы, так как у него был выходной день. «Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону», — написал Кадыров, заявив, что когда правоохранители узнали, с кем имеют дело, они «трусливо разбежались».

Ранее сообщалось, что генерал был пьян, гнал по встречной полосе и пытался совершить наезд на полицейского. Его удалось остановить с помощью "ежа".


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