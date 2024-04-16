 

Студент-узбек высказал грязные оскорбления в адрес русских, в Волгодонске мигранты сопротивляются проверкам

Приехавший учиться в Петербург студент-медик из Узбекистана назвал русских "самой убогой нацией" и заявил, что РФ не выживет без Центральной Азии, которая призвана заместить русское население. Этими высказываниями заинтересовались в Следственном комитете.
 
Также в Петербурге был объявлен план «Перехват» из-за мигранта, который сбил мотоциклиста и, показав пистолет, скрылся с места происшествия.
 
Около половины таксистов в Москве -- выходцы из стран Средней Азии. 

 

Суд огласил приговор в отношении четырех членов международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ), готовивших теракт в Ставрополе. Тимур Бухаров, Абдул Ирккуев, Ансар Гусейнов и Миясат Ирккуева были признаны виновными в участии в деятельности террористической организации, в подготовке к теракту, в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и покушении на него, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Судья назначил Ирккуевой 6 лет колонии, Гусейнову и Бухарову — по 14 лет, а Ирккуеву — 15 лет лишения свободы.


Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Волгодонске муниципальные инспекторы сталкиваются с насилием со стороны нелегальных торговцев во время рейдов по стихийным рынкам. Об этом рассказал начальник муниципальной инспекции Александр Бугай на заседании комиссии Волгодонской городской Думы по местному самоуправлению: 
"Ситуация с несанкционированной торговлей в Волгодонске очень сложная. Протоколы составляются очень тяжело, рейды проводятся совместно с полицией, но не всегда, и текущий размах проблемы нам не позволяет с ней эффективно бороться.
Каждый рейд - это просто революция. Как только торговцы видят инспекторов, они начинают себя вести, мягко говоря, некорректно, там и до рукоприкладства доходит. Из-за этого инспекторы, даже под угрозой увольнения, отказываются принимать участие в этих рейдах. Да, конечно, эту обязанность мы с себя не снимаем, но тем не менее явление это приобрело уже такие масштабы, что требуется комплексное решение, а не просто составление протоколов".
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