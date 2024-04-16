Студент-узбек высказал грязные оскорбления в адрес русских, в Волгодонске мигранты сопротивляются проверкам

Суд огласил приговор в отношении четырех членов международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ), готовивших теракт в Ставрополе. Тимур Бухаров, Абдул Ирккуев, Ансар Гусейнов и Миясат Ирккуева были признаны виновными в участии в деятельности террористической организации, в подготовке к теракту, в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и покушении на него, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Судья назначил Ирккуевой 6 лет колонии, Гусейнову и Бухарову — по 14 лет, а Ирккуеву — 15 лет лишения свободы.





"Ситуация с несанкционированной торговлей в Волгодонске очень сложная. Протоколы составляются очень тяжело, рейды проводятся совместно с полицией, но не всегда, и текущий размах проблемы нам не позволяет с ней эффективно бороться.

Каждый рейд - это просто революция. Как только торговцы видят инспекторов, они начинают себя вести, мягко говоря, некорректно, там и до рукоприкладства доходит. Из-за этого инспекторы, даже под угрозой увольнения, отказываются принимать участие в этих рейдах. Да, конечно, эту обязанность мы с себя не снимаем, но тем не менее явление это приобрело уже такие масштабы, что требуется комплексное решение, а не просто составление протоколов".