Долой нацистов из многонациональной российской истории!

Пришла весна, и Русская православная церковь вновь готовится совершенно вызывающим и неполиткорректным образом отметить день памяти русского святого Дмитрия Донского. Заметим, что благоверный князь Московский, Владимирский и Новгородский Дмитрий Иванович Донской известен как настоящий нацист. Ведь именно он закрыл дорогу на Русь Золотой Орде, не пускал на русские земли татаро-монголов и прочих кочевников-степняков, препятствуя увеличению многонациональности и мультикультурности российского населения.

Слава богу, нынешние правители нашей страны стремительно исправляют ошибки позорного русского нетолерантного прошлого. Сегодня все ворота Руси широко открыты для колонизации всеми дикими басурманскими народами. Им уже не требуется брать с боем русские города. Напротив, к услугам пришельцев миграционные службы, государственная регистрация и широкая поддержка со стороны их соплеменников, ранее пришедших сюда и поставивших местных россов в униженное и зависимое от себя положение.

С удовлетворением свидетельствуем: орда на Руси успешно вошла в свои права. Механизмы, гарантирующие её устойчивость и незыблемость,вписаны в законодательство в виде жёстких «антиэкстремистских» кар для посмевших открыть рот местных критиков. Интересы орды прочно закрепились и в правоприменительной практике, когда любой ордынец в наших судах имеет очевидные преимущества перед местным жителем. Соответствующим образом организовано и распределение бюджетных средств: огромная их часть отсылается в качестве разнообразным образом оформленной дани в южные кавказские ханства.

Нынче, в эпоху торжествующего дружбанародия, российская власть на самом высшем уровне провозгласила, что Россия не для русских, и что бывшая русская земля сегодня открыта для любых инородческих вторжений кого угодно, вплоть до африканских людоедов. Никто и никогда не посмеет больше чинить препятствий ни активным и плодовитым соседям, постепенно забирающим себе русскую территорию, ни далёким экзотическим гостям, которые, впрочем, быстро становятся на бывшей земле россов полноправными хозяевами.

Дело за малым: осталось по американскому примеру заклеймить русских нацистов прошлого типа Дмитрия Донского, бившихся за чистоту русской земли и во славу русского народа и русского духа, проклясть их священным именем толерантности и выкинуть с позором из русской истории. Сами имена этих персонажей будут стёрты из памяти новых многонациональных поколений. Ведь эти замшелые образы абсолютно не соответствует всей нашей современной практике – самой передовой практике, что складывается сегодня на той многонациональной территории, которая пока ещё старомодным образом именуется «Россией» (устаревш., производ. от ранее владевшего этой страной народа россов).

Роман Юшков,

член Союза журналистов России