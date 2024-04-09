 

Два десятка украинских пограничников сбежали в Молдавию от мобилизации

Общественный деятель и основатель агентства, помогающего гражданам Украины найти работу заграницей, Владимир Панчак поделился информацией об инциденте, который произошел в Черновицкой области. По его словам, некоторых пограничников должны были отправить на линию боевого соприкосновения в качестве "штурмовиков" 8 апреля. Однако, узнав о готовящейся мобилизации, порядка двадцати украинских пограничников, не дожидаясь ротации, бежали в Молдавию. Это были те же самые люди, которые каждый день ловили своих сограждан, пытавшихся сбежать от мобилизации за границу.
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APN.ru