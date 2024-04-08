МИД РФ обещает уважать посольство Украины, в Думе заявили, что третьи страны пытаются поссорить русских и украинцев

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сказал, что здание украинского посольства в Москве останется неприкосновенным, несмотря на то, что мэрия российской столицы расторгла договор аренды с Киевом (в ответ на аналогичную меру украинской стороны). «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», - заявил Полищук
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отвечая бывшему президенту Украины Леониду Кучме, отказавшемуся считать русских и украинцев братьями (хотя на самом деле он сравнил их с Каином и Авелем) и обвинившему Россию в предательстве, заявил, что «у нас один менталитет, одни понятия. Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты".