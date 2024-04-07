Избранный президент Словакии пообещал сделать всё, чтобы страна была на стороне мира

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, выступая на первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами, что сделает всё, чтобы его страна "всегда была на стороне мира, а не войны".

"Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно".

Пеллегрини победил со значительным отрывом по числу голосов от соперника - экс-главы МИД Словакии либерала Ивана Корчока. Он разделяет мнение правительства Словакии о необходимости нормализовать отношения республики с Россией, интенсивность которых резко сократилась после 24 февраля 2022 года, считает, что санкции против РФ оказались в большинстве случаев неэффективными и негативно отразились на жителях Словакии.

Пеллегрини заявляет, что не допустит вовлечения страны в конфликт на Украине, и отвергает идею направления иностранных подразделений в эту страну, высказывается против "постоянного поддержания конфликта" за счёт того, что на Украину третий год направляется оружие.