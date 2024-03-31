Оскорбивший российского губернатора школьник-мигрант находился в РФ нелегально, в Дагестане обезвредили террористов

Двенадцатилетнего таджика, пообещавшего осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, выдворили из России вместе с матерью, поскольку их пребывание на территории России оказалось нелегальным. Пятнадцатилетнего старшего брата, также участвовавшего в оскорблении губернатора, арестовали как участника одной из драк в Самарской области. Подростки считали, что задержанных за драку "просто поставят на учёт".
В Махачкале и Каспийске задержаны три предполагаемых террориста из Средней Азии, на месте их задержания обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", их подписчик из Иркутской области выяснил, что этнические общепиты Братска не платят налоги.