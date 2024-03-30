 

Украинцы объявили Булгакова, Бродского и Глинку символами российской "имперской политики"

 

Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил «символами российской имперской политики» писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского. В частности, про Булгакова УИНП отметил, что тот был "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом", презиравшим украинство. Бродскому досталось за стихотворение "На независимость Украины". Также в список символов российской имперской политики вошли композитор Михаил Глинка и декабристы.

В связи с этими обвинениями памятник Булгакову на Андреевском спуске назначен к сносу, а ранее улицу его имени украинцы переименовали в честь Вахтанга Кикабидзе. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы продолжают обстреливать эвакуируемых в Херсонской области и угрожают Музею Булгакова
» "Союз писателей Украины" потребовал закрыть музей Булгакова
» Украинцы демонтировали памятник Суворову как опасный для национального самосознания
» Россияне назвали самые лучшие произведения художественной литературы
» На Украине школьники будут изучать историю по новым учебникам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Теракт в \

Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России

Люди - дроны

Люди - дроны

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Таджики в Крокус - Сити: первая кровь

Белгороду

В Афганистане женщин забивают камнями за измену, а в Шотландии дети смогут доносить на родителей за словесные преступления

  • 08:40
  • 238

Украинцы объявили Булгакова, Бродского и Глинку символами российской "имперской политики"

  • 08:20
  • 243

Американцы всё чаще используют искусственный интеллект, но не доверяют ему

  • 08:07
  • 223

Мигранты готовили теракт на Ставрополье, в Екатеринбурге разливали палёный алкоголь

  • 06:51
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru