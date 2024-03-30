Украинцы объявили Булгакова, Бродского и Глинку символами российской "имперской политики"

Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил «символами российской имперской политики» писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского. В частности, про Булгакова УИНП отметил, что тот был "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом", презиравшим украинство. Бродскому досталось за стихотворение "На независимость Украины". Также в список символов российской имперской политики вошли композитор Михаил Глинка и декабристы.

В связи с этими обвинениями памятник Булгакову на Андреевском спуске назначен к сносу, а ранее улицу его имени украинцы переименовали в честь Вахтанга Кикабидзе.



