Эксперт Народного фронта оценила работу ИС по направлению Физическая культура и спорт в образовании

Единая информационная площадка «Физическая культура и спорт в образовании» предназначена для объединения сервисов спортивной отрасли, в том числе обеспечения сбора, хранения и использования информации о присвоении спортсменам званий и разрядов, размещения единого календарного плана спортивных мероприятий, нормативно правовых актов, инструкций в сфере спорта, программ обучения, реестра спортивных школ и организаций, протоколов, инструкций, положений, методических рекомендаций соревнований. Это единаяонлайн платформа, предоставляющая комплексные информационные ресурсы.

ЕИПФКиС введена в действие 07 ноября 2022 года и регулируется утвержденной Минспортом России от 26.04.2021 Концепцией создания и функционирования государственной информационной системы Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».Оператор – Минспорта России. Выполнение работ по созданию государственной информационной системы осуществлялось на основании государственного контракта ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ», сумма контракта 250 млн. рублей[1].

Сервисы информационной системы открыты для пользователей в зависимости от выбранной при регистрации категории. Так, например, в личном кабинете физическое лицо может выбрать спортивную школу для ребёнка, а спортсмены могут увидеть звания или разряды, организация может формировать аналитическую информацию, подавать заявки на конкурсные мероприятия, получить доступ к курсам повышения квалификации. Для спортивных учреждений предусмотрено бесплатное подключение к порталу для предоставления образовательных услуг.

«Народный фронт. Аналитика» осуществлял мониторинг работы системы в 2022 году, когда она запустилась и спустя полтора года.

Когда портал был только запущен, в нем почти сразу было зарегистрировано более 98 тысяч пользователей, незарегистрированным пользователям была недоступна большая часть контента, включая календарь спортивных мероприятий. Некоторые разделы находились в стадии разработки, например, отсутствовала возможность записи в спортивные секции.

Спустя полтора года в марте 2024 года на портале уже более 133 тысячи зарегистрированных пользователей, из которых большинство составляют организации (общеобразовательная организация, школьный спортивный клуб, дошкольная образовательная организация). При этом, например, школа может быть зарегистрирована как два пользователя (школа и школьный клуб). Пользователей – физических лиц на портале всего 3720. Учитывая, что, согласно статистике Минспорта России, детей, регулярно занимающихся в спортивных школах и центрах подготовки, свыше 3,2 млн человек, можно сделать выводы, что далеко не все родители пользуются данной системой. Также анализ показал, что на портале не всегда обновляется информация и вовремя заполняются разделы. Например, на главном баннере портала размещено приглашение на Всероссийский форум школьных и студенческих спортивных клубов в 2023 году. В разделах о мероприятиях нет анонсов новых событий, в календарном плане по-прежнему невозможно увидеть мероприятия без регистрации. При этом скачать календарный план в формате pdf возможно, то есть, сама по себе эта информация не является секретом. Такая же ситуация и с другими разделами. Например, нет обновления документов в разделе про нормативно-правовую базу, в разделе и национальных проектах выложена информация только о проекте по образованию, хотя спорт и физкультура являются частью нацпроекта по демографии, в разделе о фестивалях последним выложен план мероприятий на 2021-2022 учебный год, в разделе «инструкции по технике безопасности» выложены только инструкции по плаванию и хоккею, в разделе о взаимодействиях с федерациями по видам спорта выложена информация о двух мероприятиях с Федерацией шахмат России. Зарегистрированные пользователи могут вносить мероприятия в межрегиональный календарь, которые отражаются без премодерации. Несмотря на то, что в описании такой возможности не должно быть у пользователей – физических лиц, на практике такая функция есть, что ставит под сомнение актуальность всего сводного календаря.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что спустя полтора года после запуска информационная площадка не отвечает в полной мере заявленным целям и задачам: не доработаны подсистемы, отсутствует или содержится неполная и устаревшая информация. Кроме того, для получения различного вида услуг на одном портале пользователю необходимо авторизоваться не один раз и под разными категориями.

При этом стоит отметить, что в сфере физической культуры и спорта уже действуют информационные системы с подобным набором информации и функций. Например, с 2017 года функционирует электронная система управления для государственных спортивных школ «Олимп». В систему внесены данные о спортсменах, тренерах, соревнованиях и их результатах, сборах, НПА, размещены спортивные рейтинги и пр. Эти же сведения содержатся и в информационной системе «Мой спорт». Дополнительно тренерам приходится работать и в таких системах, как «Навигатор», «Сетевой город» и пр.

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.