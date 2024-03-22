Следственный комитет Раменского не желает защищать несовершеннолетнего?

Свыше месяца назад в подмосковном городе Раменское началась скандальная история, которая, в связи со странной манерой работы местного следственного комитета, не закончилась наказанием преступников, а просто ушла в бюрократический песок.
Напомним, что ешё в феврале в телеграм-каналах разошлась история о том, как 11-летнему шестикласснику начала угрожать физической расправой семейная пара взрослых уроженцев Узбекистана. Эти действия не были спровоцированы никаким реально значимым событием. И нам совершенно не важно, что там эти люди поняли не так - важны действия агрессивной парочки - жена пообещала русскому ребенку содрать волосы, а ее муж угрожал его закопать
Угрозы шли по телефону, были записаны, и, конечно, никто не собирался ждать, будут ли они приведены в действие.
Напуганная мать школьника, Татьяна Р. обратилась в Русскую Общину, которая помогла ей оформить заявление в Следственный Комитет. На следующий день с ней связались сотрудники СК Раменское, которые с 19.02.24 начали проводить проверку, о чем уведомили ее в сопроводительных письмах.
Проходит месяц.... Никакой информации от следователей не поступает.
Сегодня мы узнали, что на звонок встревоженной женщины в СК, ей сообщили, что... материалы проверки уже направлены из местного СК в МУ МВД Раменское.
Мало того, что сотрудники Следственного Комитета сами не уведомили об этом заявителя, что были обязаны, по закону, сделать. Так ещё и непонятны правовые основания этого юридического футбола. Противоправными деяниями в отношении несовершеннолетних должны заниматься органы СК, и все процессуальные решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела - это прямые обязанности сотрудников СК Раменского, а не полиции.
С сожалением приходится сделать вывод о том, что сотрудники Следственного Комитета Раменского просто не желают выполнять свои обязанности по защите несовершеннолетнего и пытаются валять дурака, понадеявшись на то, что мать ребёнка утомится от борьбы с бюрократией и отстанет от них со своими проблемами.
Редакция АПН считает, однако, что этого не произойдёт и что, если Следственный Комитет Раменского не выполнит свои обязанности в самые ближайшие дни, этим делом начнут заниматься их вышестоящие коллеги.
Мы намерены следить за дальнейшим развитием ситуации и обязательно проинформируем читателей о том, как она повернётся.