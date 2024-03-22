Следственный комитет Раменского не желает защищать несовершеннолетнего?

Свыше месяца назад в подмосковном городе Раменское началась скандальная история, которая, в связи со странной манерой работы местного следственного комитета, не закончилась наказанием преступников, а просто ушла в бюрократический песок. Напомним, что ешё в феврале в телеграм-каналах разошлась история о том, как 11-летнему шестикласснику начала угрожать физической расправой семейная пара взрослых уроженцев Узбекистана. Эти действия не были спровоцированы никаким реально значимым событием. И нам совершенно не важно, что там эти люди поняли не так - важны действия агрессивной парочки - жена пообещала русскому ребенку содрать волосы, а ее муж угрожал его закопать

Угрозы шли по телефону, были записаны, и, конечно, никто не собирался ждать, будут ли они приведены в действие.







Напуганная мать школьника, Татьяна Р. обратилась в Русскую Общину, которая помогла ей оформить заявление в Следственный Комитет. На следующий день с ней связались сотрудники СК Раменское, которые с 19.02.24 начали проводить проверку, о чем уведомили ее в сопроводительных письмах.



