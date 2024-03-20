 

В Москве мигрант лишил пасынка восьми пальцев, в Петербурге подростки-мигранты избили мужчину, и он умер "от сердца"

 

Живущий в Москве мигрант Фидель Эргашев издевательствами лишил семилетнего пасынка восьми пальцев и, предположительно, зажимал язык мальчика плоскогубцами. Также у ребёнка переломы рёбер. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Установлено, что Эргашев систематически избивал пасынка и держал его руки в снегу, что привело к обморожению.

Мать ребёнка Рано Хужамова обогревала руки сына феном, а появившиеся из-за долгого пребывания в холоде волдыри вскрывала иголками. Когда мальчику стало плохо, его доставили в больницу, но пальцы пришлось ампутировать.

Эргашев вину не признал. Хужамова не понесла наказания и не лишена родительских прав в отношении младшей дочери, органы опеки считают, что девочке ничего не угрожает.

 
По данным телеграм-канала "Многонационал", в Петербурге пятнадцатилетние подростки из Узбекистана насмерть забили местного жителя. Потом судмедэксперт обнаружил, что мужчина умер от болезни сердца, и мигрантам переквалифицировали статью на "хулиганство", так как они разбили мужчине лицо, но не пробили череп.
В Люберцах Эрик Чобанян избил русского школьника так, что тот попал в больницу, и администратор люберецкого паблика посоветовала родителям избитого мальчика "месть и злобу заменить на прощение и понимание".  

В Приморском крае задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц, которые организовали незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками. Злоумышленники за деньги помогали обратившимся к ним гражданам одной из стран Средней Азии с оформлением разрешения на временное проживание, а также способствовали заключению фиктивных браков с местными жительницами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).


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