В Москве мигрант лишил пасынка восьми пальцев, в Петербурге подростки-мигранты избили мужчину, и он умер "от сердца"

Живущий в Москве мигрант Фидель Эргашев издевательствами лишил семилетнего пасынка восьми пальцев и, предположительно, зажимал язык мальчика плоскогубцами. Также у ребёнка переломы рёбер. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Установлено, что Эргашев систематически избивал пасынка и держал его руки в снегу, что привело к обморожению.

Мать ребёнка Рано Хужамова обогревала руки сына феном, а появившиеся из-за долгого пребывания в холоде волдыри вскрывала иголками. Когда мальчику стало плохо, его доставили в больницу, но пальцы пришлось ампутировать.

Эргашев вину не признал. Хужамова не понесла наказания и не лишена родительских прав в отношении младшей дочери, органы опеки считают, что девочке ничего не угрожает.