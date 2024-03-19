 

Генерал ФСБ в отставке рассказал о мигрантах-внедренцах, которые устраиваются работать в органы

 

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о «внедренцах» из ближнего зарубежья, которые устраиваются в структуры правоохранительных органов и формируют в них «национальные анклавы», что очень опасно:

«Нельзя создавать в отдельном подразделении определенные национальные анклавы. Бездарной кадровой политикой по отношению к диаспорам можем такое количество спящих ячеек в правоохранительной системе создать, что потом не будем знать, как бороться».

Михайлов отметил, что «внедренцы» в первую очередь продвигают интересы своих диаспор и не всегда действуют в соответствии с законодательством страны, в которой проживают.

«Когда представители определённой национальности, которые находятся в системе, начинают использовать свою должность для решения неких "корпоративных" или внутренних проблем, они должны быть удалены без права занимать должности в правоохранительной системе в будущем».

Ранее анонимный опрос, который провело ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей) среди мигрантов, показал, что свыше 43% из респондентов предпочитают шариат, то есть религиозное право, вместо установленных на территории Российской Федерации светских законов. 43,5% хотят жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои, 24% опрошенных готовы участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата, 15,3% респондентов готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.


 

В московской школе задержали педофила из Узбекистана, который работал там охранником и вымогал у школьниц обнажённые фотографии. Имеет российское гражданство с 2009 года.
В Нижнем Тагиле этническая ОПГ жестоко избила школьника на глазах у матери, и, по сведениям канала "Многонационал", принято решение о возбуждении уголовного дела всего лишь в отношении одного нападавшего (из пяти) и только по ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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