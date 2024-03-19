Украинцы атаковали жилые дома в Воронеже и Лисичанске, РФ потеряла выпуск 600-900 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о повреждениях, полученных при атаке беспилотника на город минувшей ночью:

"Пострадавших нет (...). Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания".

Девятиэтажный жилой дом в Лисичанске, ЛНР, повреждён в результате ракетного удара ВСУ (повреждены шесть квартир), под завалами погиб человек, четыре жильца эвакуированы.

На западе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ ранена женщина 1936 г.р. Над Донецком и Макеевкой за сутки обнаружили и подавили 73 украинских беспилотника. В Горловке обстрелом ВСУ ранены два человека.

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и аварии на них сократили переработку в стране на сотни тысяч баррелей в сутки, считает агентство "Блумберг". Gunvor оценивает потери в 600 тысяч баррелей, а JP Morgan Chase — в 900 тысяч баррелей в сутки.



