 

Украинцы атаковали жилые дома в Воронеже и Лисичанске, РФ потеряла выпуск 600-900 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки

 

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о повреждениях, полученных при атаке беспилотника на город минувшей ночью:

"Пострадавших нет (...). Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания".

Девятиэтажный жилой дом в Лисичанске, ЛНР, повреждён в результате ракетного удара ВСУ (повреждены шесть квартир), под завалами погиб человек, четыре жильца эвакуированы.

На западе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ ранена женщина 1936 г.р. Над Донецком и Макеевкой за сутки обнаружили и подавили 73 украинских беспилотника. В Горловке обстрелом ВСУ ранены два человека.

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и аварии на них сократили переработку в стране на сотни тысяч баррелей в сутки, считает агентство "Блумберг". Gunvor оценивает потери в 600 тысяч баррелей, а JP Morgan Chase — в 900 тысяч баррелей в сутки.


 

 


 


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