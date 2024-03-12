 

Европарламент одобрил закон, позволяющий изымать частные российские активы

 

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов одобрили закон, подразумевающий изъятие объявленных "криминальными" активов физических и юридических лиц, которых уличили в нарушении или помощи в нарушении санкций Евросоюза. Таким образом новая директива позволит забирать частные российские активы или активы лиц или компаний, связанных с Россией.

Закон должен быть официально одобрен Советом Евросоюза, затем он будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу через двадцать дней.

С помощью нововведений Евросоюз хочет закрыть лазейки в законодательстве, через которые Россия обеспечивает поставки подсанкционных товаров, а частные лица пытаются вывести активы из-под действия санкций. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Киев хочет присвоить замороженные активы Центробанка на 300 млрд долларов
» Евросоюз одобрил безвизовый режим для Украины
» Госдума запретила чиновникам иметь зарубежные счета
» США и Евросоюз вводят санкции против России
» Европарламент рекомендовал создать аналог «списка Магнитского»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Европарламент одобрил закон, позволяющий изымать частные российские активы

  • 16:46
  • 238

Долги стран ОЭСР по облигациям сравнялись со всей мировой экономикой, главный должник - США

  • 16:22
  • 215
Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

ИИ оказался чрезвычайно энергозатратным; нанятые Госдепартаментом США консультанты призвали его запретить продвинутый ИИ

  • 15:39
  • 232

Украинцы атаковали администрацию в Белгороде и многоквартирный дом в Донецке, раненые в Белгороде и ДНР

  • 14:21
  • 297

Массовая атака на Белгородскую область, есть раненые; пожары в Орле и Кстове

  • 13:14
  • 254
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru