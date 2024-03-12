Европарламент одобрил закон, позволяющий изымать частные российские активы

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов одобрили закон, подразумевающий изъятие объявленных "криминальными" активов физических и юридических лиц, которых уличили в нарушении или помощи в нарушении санкций Евросоюза. Таким образом новая директива позволит забирать частные российские активы или активы лиц или компаний, связанных с Россией.

Закон должен быть официально одобрен Советом Евросоюза, затем он будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу через двадцать дней.

С помощью нововведений Евросоюз хочет закрыть лазейки в законодательстве, через которые Россия обеспечивает поставки подсанкционных товаров, а частные лица пытаются вывести активы из-под действия санкций.