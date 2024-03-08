Германские политики начали признавать ошибки ковидорегуляций, в Африке пандемийные планы ВОЗ обвинили в колониализме

"Самой большой ошибкой было то, что мы были слишком строги к детям и, вероятно, начали принимать меры по смягчению [ограничений], слишком поздно", - заявил журналу "Шпигель"

Занимавший пост руководителя Ведомства федерального канцлера ФРГ при Ангеле Меркель Хельге Браун признал, что правительство ФРГ изначально переоценило эффективность вакцин. Предполагалось, что вакцинированные люди будут защищены от заражения. "Мы продвигали вакцинацию как способ выхода из пандемии и создавали ожидания, которые в конечном итоге не смогли оправдать", - признал Браун.

Экс-министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что сейчас не согласился бы с решениями, принятыми в период ковидопандемии. В качестве примера он привёл введение комендантского часа в ночное время, который практически не повлиял на заражения. Кроме того, он отметил, что нужно быть очень осторожным с призывами к обязательной вакцинации.