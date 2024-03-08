 

Германские политики начали признавать ошибки ковидорегуляций, в Африке пандемийные планы ВОЗ обвинили в колониализме

Часть германских политиков, участвовавших в принятии ключевых решений во время ковидопандемии, признала некоторые ошибки в ковидорегуляциях. "Самой большой ошибкой было то, что мы были слишком строги к детям и, вероятно, начали принимать меры по смягчению [ограничений], слишком поздно", - заявил журналу "Шпигель" нынешний министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Занимавший пост руководителя Ведомства федерального канцлера ФРГ при Ангеле Меркель Хельге Браун признал, что правительство ФРГ изначально переоценило эффективность вакцин. Предполагалось, что вакцинированные люди будут защищены от заражения. "Мы продвигали вакцинацию как способ выхода из пандемии и создавали ожидания, которые в конечном итоге не смогли оправдать", - признал Браун.

Экс-министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что сейчас не согласился бы с решениями, принятыми в период ковидопандемии. В качестве примера он привёл введение комендантского часа в ночное время, который практически не повлиял на заражения. Кроме того, он отметил, что нужно быть очень осторожным с призывами к обязательной вакцинации. 

 
Африканские учёные обвинили Всемирную Организацию Здравоохранения в том, что она своим новым "пандемийным договором" проводит политику колониализма. Им не нравится, что страны будут отправлять в карантины по указке агентства ООН и, потенциально, навязывать им вакцинные паспорта, а также закрывать границы. Всеафриканская рабочая группа по эпидемиям и пандемиям заявила, что локдауны ненаучны и несправедливы и наносят значительный вред странам с бедным населением. Также им не нравится, что ВОЗ получает право объявлять заболевание пандемией. 
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APN.ru