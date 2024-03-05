 

Греф расхвалил искусственный интеллект; в ХМАО нейросеть займётся законотворчеством

 

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что "если есть какая-то "серебряная пуля", которая поможет решить задачи устойчивого развития, -- "это, конечно же, ИИ, который поможет и симулировать процессы, которые происходят сегодня на планете, и в том числе находить наиболее оптимальные решения тех или иных проблем".

Греф порадовался, что водворение искусственного интеллекта "идёт в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в своё время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета". По его словам"через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений". А следующим этапом станет интерактивный ИИ, который самостоятельно сможет обучаться и выполнять практически любые задачи.

По мнению Грефа, "технологии ИИ настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые в предыдущие столетия человечество изобретало, в том числе и ядерный проект". 

В ХМАО нейросеть будет писать законы вместо чиновников, "сейчас идёт её обучение". Функцию редактирования обещают сохранить за людьми.

Как-то отрегулировать использование нейросетей пытается Русская Православная Церковь. В частности председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов предлагал запретить антропоморфизацию нейросетей, то есть применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов и лиц.



 

 


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