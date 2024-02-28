Приднестровье просит помощи; ООН не помогает новым регионам РФ, поскольку считает их украинскими

Приднестровье просит Россию дипломатически поддержать Тирасполь в вопросе урегулирования отношений с Молдавией, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры», — сказал он. Необходимость в этом появилась в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Просьба о помощи принята съездом депутатов всех уровней ПМР. Указывается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами. В Приднестровье проживают более 220 тысяч граждан России.

Организация Объединённых Наций не помогает жителям новых регионов России, так как считает их украинскими, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке. При этом для украинских прифронтовых территорий и беженцев ООН запросила у своих доноров 4,2 млрд долларов.