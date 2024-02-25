 

Лукашенко заявил, что россияне согласились отдать восточные земли Украины на усмотрение будущих поколений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия согласна "передать судьбу восточных территорий Украины на рассмотрение будущих поколений":
"Сегодня надо (Украине) идти на переговоры, чтобы сохранить страну… Это уже отступление России. Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились: восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений. Проведут референдум. Захотите в Украине жить - будете в Украине, (захотите) в России - в России. Это отступление (для России). Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговоров поводов. И в этом направлении надо двигаться".
Кроме того, Лукашенко исключил возможность объединения России и Белоруссии в одно государство; эту идею, по его мнению, "не поддержат ни Россия, ни Белоруссия".
 
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