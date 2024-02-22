В Приамурье отберут землю у тех, кто незаконно привлекает мигрантов

Власти Амурской области будут расторгать договоры аренды сельхозземель с последующим их изъятием у аграриев, которые незаконно привлекают мигрантов к работе на полях, сообщили в региональном правительстве.
"В Приамурье в договоры аренды сельхозземель будут внесены изменения. С этого года в документах начнут прописывать право региона в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять земли у тех аграриев, на полях которых работают незаконные мигранты".
Отказы от подписания таких соглашений будут расцениваться как косвенное подтверждение желания нарушать закон.
Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что уже убедился на практике в том, что область может обойтись без иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве:
"Нет смысла наказывать и выдворять из страны самих незаконных мигрантов, на их место приедут другие, и эта работа не закончится никогда. Если прямого запрета на привлечение иностранной рабочей силы недостаточно, мы готовы к жестким мерам. Будем забирать у нарушителей землю и отдавать тем аграриям, которые могут и хотят работать нормально. Вопрос очень серьезный, речь идет о продовольственной безопасности региона. И мы успели убедиться на практике: область отлично может обойтись без иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве, во время пандемии, когда были закрыты границы, амурские аграрии получали рекордные урожаи".
В ноябре 2022 года в Амурской области установлен запрет на использование иностранной рабочей силы в нескольких сферах экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота, добыча металлических руд.
По данным регионального правительства, благодаря отказу от иностранной рабочей силы аграрии стали активнее привлекать на работу местных жителей, занялись благоустройством сельских территорий и строительством жилья для молодых специалистов.
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