В Приамурье отберут землю у тех, кто незаконно привлекает мигрантов

Власти Амурской области будут расторгать договоры аренды сельхозземель с последующим их изъятием у аграриев, которые незаконно привлекают мигрантов к работе на полях, сообщили в региональном правительстве.

"В Приамурье в договоры аренды сельхозземель будут внесены изменения. С этого года в документах начнут прописывать право региона в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять земли у тех аграриев, на полях которых работают незаконные мигранты".

Отказы от подписания таких соглашений будут расцениваться как косвенное подтверждение желания нарушать закон.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что уже убедился на практике в том, что область может обойтись без иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве:

"Нет смысла наказывать и выдворять из страны самих незаконных мигрантов, на их место приедут другие, и эта работа не закончится никогда. Если прямого запрета на привлечение иностранной рабочей силы недостаточно, мы готовы к жестким мерам. Будем забирать у нарушителей землю и отдавать тем аграриям, которые могут и хотят работать нормально. Вопрос очень серьезный, речь идет о продовольственной безопасности региона. И мы успели убедиться на практике: область отлично может обойтись без иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве, во время пандемии, когда были закрыты границы, амурские аграрии получали рекордные урожаи".