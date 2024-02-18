Путин отметил, что РФ продолжает платить Украине за транзит газа; Боррель считает, что войну выиграют дроны и искусственный интеллект

Украина продолжает получать от России деньги за транзит газа в Европу, несмотря на боевые действия, поскольку деньги не пахнут, отметил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил готовность усилить транзит газа по Украине, если Украина даст согласие открыть ещё одну нитку газопровода. "Не мы, а они ее закрыли. В чем смысл закрытия?" - поинтересовался президент РФ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине решится в течение трёх месяцев, и победу определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта.

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя».