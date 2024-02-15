Снят с должности командующий российским Черноморским флотом
- 15.02.2024, 21:20,
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Как пишут
"Новые Известия", командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов лишился своей должности, сообщают военные российские каналы. Он занимал этот пост с 14 августа 2022 года. Новым командующим назначен вице-адмирал Сергей Пинчук.
Об отправленном в отставку командующем военкоры теперь сообщают подробности:
«Его решением запрещено устанавливать на корабли внештатные приборы и установки, например, тепловизоры для обнаружения катеров-камикадзе, дополнительные станковые пулемёты, дроны с тепловизором и прочие технологические изделия из 21 века. Хотя, ещё в русско-японскую миноносцы обнаруживали дополнительными прожекторами, а в Первую мировую суда обтягивали противоторпедными сетями. Поэтому снятый адмирал не смог не только в знания 21 века, но и не вывез знания века 20-го».
Предыдущим командующим ЧФ был адмирал Игорь Осипов, при нём атакован и погиб флагман Черноморского флота ГРКР «Москва».