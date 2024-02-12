В России появилась интерактивная карта пунктов приёма батареек и других опасных отходов

Интерактивная карта точек приёма батареек, ртутных ламп и других опасных отходов появилась в России. Федеральный экологический оператор (ФЭО) сообщает:

"Карта позволяет найти специально оборудованные места, куда любой житель страны может сдать образующиеся в быту отходы I и II классов (батарейки, ртутные лампы, градусники), и откуда они будут направлены специальным компаниям на обезвреживание или утилизацию. Карта доступна <...> по ссылке gisopvk.ru , а также на сайте ФЭО. Интерфейс будет дорабатываться с учетом пожеланий пользователей, информация о пунктах приема отходов будет уточняться и корректироваться. Но главное уже сделано - с помощью карты те отходы, которые могли попасть на полигоны вместе с бытовым мусором, отправятся на обезвреживание и утилизацию и больше не смогут нанести вред природе".

ФЭО с 2022 года является "одним окном" для работы с отходами I и II классов, вплоть до их переработки.

"По законодательству, во ФГИС ОПВК работают только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако большой запрос от населения на возможность сдавать образующиеся в быту опасные отходы в специально оборудованные места не мог остаться без ответа. Экологическую ответственность жителей, не позволяющую выкидывать батарейки и лампы в мусорные контейнеры, поддержало ФГУП "ФЭО". Было принято решение создать на базе ФГИС ОПВК специальную карту, где будут указаны все официально зарегистрированные пункты приема отходов I и II классов от физических лиц".