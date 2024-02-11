 

Спасти рядового Диснея

Вы безмозглы и бездарны, зато тщеславны и завистливы? Хотите работать за границей, преуспеть и всем доказать? Ваш шанс сделать карьеру и сигануть одним махом вверх по социальной лестнице - прямо сейчас, в кинокомпании Диснея. Но подсуетитесь и поторопитесь, потому что, сдаётся мне, этот шанс - не надолго.

 

"Несносный ребёнок" великого капитала, Илон Маск опять пустился во все тяжкие и опубликовал очередной замечательный документ, предназначенный для внутреннего пользования этой кинокомпании. Документ в данный момент вызывает изрядный общественный протест «в кругах западной демократии». А момент для протестов не лучший, да и демократия в расколе: одна её часть протестует против сути документа, другая - против факта его публикации.

 

Сам документ является идеальным образчиком навязчивой и беспардонной диктатруры «всех меньшинств» в её самом откровенном проявлении. Документ официальный, но предназначенный для "внутреннего пользования" кинокомпании, для которой он определяет и утверждает необходимые критерии отбора, как творческого, так и технического потенциала.

 

Называется документ «Инклюзивные стандарты». Cтандарты детально оговариваются в главных областях диснеевской деятельности - от сценариев и героев, до технических работников. Для большей наглядности, процитирую :

 

«Стандарт А.1 - Персонажи: 50% или более персонажей должны быть представителями меньшинств или недостаточно представленных групп населения.

 

Стандарт А.2 - Актёры: 50% или более актёров должны быть представителями недостаточно представленных групп населения.

 

Стандарт А.3 - Второстепенные персонажи: присутствие второстепенных персонажей и актёров из недопредставленных групп населения должно быть ощутимым даже на заднем плане, включая массовку.

 

Стандарт А.4 - Лейтмотив и предпосылки сериала: Значение недопредставленных групп населения должно быть ощутимым в общей тематике и предпосылках сериалов.

 

Стандарт А.5 - Эпизодическое повествование: необходимо постоянное присутствие тем, касающихся всех видов меньшинств во всех эпизодах и сопутствующих историях сериала.

 

**Чтобы заявленная кинопродукция была засчитана, как соответствующая Стандарту А, необходимо наличие хотя бы трёх из вышеперечисленных условий».

 

Далее, по абсолютно той же схеме, следуют "Стандарты" B, C и D, определяющие критерии, необходимые для «творческого руководства», «креативного лидерства», а также «доступа к информации и карьерному росту»:

 

В1: 50% или более продюсеров и сценаристов...

 

В2: 50% или более режиссёров и постановщиков...

 

С 1, С 2...D 1, D2 (в каждой букве по пять пунктов)…директоров кастинга....рекламщиков ... менеджеров... исполнителей эпизодов и массовки...технического состава, - одним словом, 50% или более всех поголовно людей, участвующих в кинопроцессе, должны быть представителями хоть каких-нибудь меншинств или "недостаточно представленных групп населения".

 

  Спасти рядового Диснея

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

По принципу "кто был никем, пусть станет всем" и неважно, какая из этого получится кинопродукция.

 

Какая из всего этого получается кинопродукция, уже известно, поскольку о кризисном положении кинокомпании Дисней и о спешной необходимости "возвращения к прежним и вечным стандартам" не написал ещё только самый ленивый публицист.

 

С начала внедрения воук-политики в творческий и экономический процесс, уже к июню 2023г, Дисней на своих платформах потерял 18 миллионов абонентов и рухнул в рейтинге предпочтений американцев на 77 позицию из 100, согласно известной классификации Axios-Harris.

 

A причинами продолжающегося свободного падения гиганта развлекательной индустрии все аналитики единогласно считают воинственную ангажированность и ставшую буквально пандемической идеологию "воук", активно продвигаемую компанией во всех своих "продуктах".

 

Обильносоздаваемые и истошно воспеваемые политкорректной прессой, «цветные и гомосексуальные супер-герои», в обрамлении новопровозглашённых супер-меньшинств всех сортов и массовок на заднем плане оказались столь мало востребованными "традиционным" большинством, что насильственное внедрение "инклюзивных стандартов" стало последней необходимостью внутренней политики пошатнувшегося гиганта мировой развлекалoвки.

 

Однако, разогнавшуюся до скорости всего "светлого и хорошего" махину растущим бойкотом широкой публики и очередными благими намерениями, конечно же, одним махом не остановить.

 

Поэтому, у вас ещё есть время попытать счастья и потянуть удачу за хвост в любой из вышепроцитированных областей деятельности диснеевской компании. Если вы не белы, небинарны, гендер-флюидны, гендер-квирны или «пангендерны» (это высший пилотаж - сумма всех существующих и ещё не определённых гендеров), - дерзайте и обрящете.

 

Вы также можете попробовать себя на поприще «анонгендера» (сам не знаю, что у меня за гендер и никому не позволю сказать, какой), «зодиакгендера» (привязанного к знаку зодиака), «аффектгендера» (гендер по настроению) или «кавусгендера» (гендера, меняющегося при депрессии).

 

Самый незатратный из всех – «эгогендер», в котором, вместо "эго", вы можете подставить собственное имя и зарегистрироваться отдельным самоличным недопредставленным меньшинством.

 

Всего более 300 замечательных возможностей, полный прейскурант которых легко отыщется в любом поисковике.

 

Так что, у вас есть знатный выбор, но мало времени. Потому что несознательная публика, как выяснилось, голосует не только интересом, но и валютой и заливать себе в глаза и уши политкорректноe что попало, во имя небинарного светлого и трансгендерного хорошего не желает.

 

Публика требует спасти рядового Диснея, в его традиционной всеми любимой сущности, пока не поздно. А также прекратить плодить и множить все остальные, ненужные и недужные сущности, " без крайней на то необходимости".

 

Поэтому, если вам больше негде и нечем себя проявить, попробуйте расчесать в себе какое-никакое «недопредставленное меньшинство» и пристроиться на любую работу в Дисней-компании, сценаристом, режиссёром, монтажёром или уборщицей.

 

Как в старом и бородатом, недозабытом анекдоте:

 

«Вы молоды, красивы и элегантны? Хотите работать за границей? В Монголию требуются укладчики асфальта…»

 

 ***

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

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