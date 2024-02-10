 

В Британии беженцы-мусульмане переходят в христианство, чтобы получить убежище

В "Дейли Мейл" заметка, посвящённая "парадоксу":  "в то время, когда обычные британцы в рекордных количествах отворачиваются от Церкви, обращение в христианство среди лиц, ищущих убежища, стремительно растет". Для крещения мигрантам достаточно посещать недельные занятия с чтением Библии и три месяца походить на воскресные службы. Преподобный Берроуз из церкви Святого Стефана говорит, что "знает очень много церквей, некоторые в пределах моей собственной епархии, которые даруют кому-то обращение после всего лишь одного чтения Библии и беседы с викарием, а затем приглашают прийти в следующее воскресенье и креститься".
Однако многие из мигрантов проходят обряд крещения с целью получить в Британии статус беженца. В связи с чем некоторые священники стали выступать с протестом, указывая, что Церковь стала конвейером сомнительных обращений в христианство. 
Ещё в 2016 году бывший декан Ливерпуля Пит Уилкокс, после того как за предыдущие четыре года в соборе были крещены двести просителей убежища, откровенно сказал: "Я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы кто-то, у кого уже было британское гражданство, перешел здесь, у нас, из ислама в христианство".
Более трёх четвертей всех ходатайств о предоставлении убежища (75 340 из 93 296 человек) за год, закончившийся сентябрем 2023 года, были одобрены, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году. Одобрение церкви может иметь решающее значение при определении исхода ходатайства о предоставлении убежища.
 
В то же время поведение прихожан в Церкви Англии становится всё более агрессивным, вплоть до нападений на викариев, отмечаются многочисленные случаи неподобающего поведения на церковных собраниях, в особенности со стороны церковных служителей-мирян.
 
Отмечается, что это "умаляет способность церкви делиться Евангелием и воспитывать учеников".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депортация нелегальных мигрантов обойдётся Британии в 2 млрд фунтов за семь лет
» Через 40 лет только половина населения Британии будут считать себя белыми британцами
» Британцы устремились за постсоветской медициной
» Найдена новая родина Иисуса
» Сегодня — праздник Крещения Господня
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области ранены трое рабочих

  • 12:54
  • 213

В отчёте американского Министерства юстиции президент Байден описан как "пожилой человек с плохой памятью"

  • 12:40
  • 212

В Британии беженцы-мусульмане переходят в христианство, чтобы получить убежище

  • 12:25
  • 208

В России стало больше тех, кто считает, что любая цензура недопустима

  • 11:50
  • 210

Уровень российской военной медицины позволяет вернуть 98% раненых на поле боя

  • 11:36
  • 205

В Самаре обнаружили 80 новых россиян, не нашедших военкомат; ФАДН высказалось о детях мигрантов, которые не социализируются

  • 21:26
  • 370
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru