В Британии беженцы-мусульмане переходят в христианство, чтобы получить убежище

В "Дейли Мейл" заметка , посвящённая "парадоксу": "в то время, когда обычные британцы в рекордных количествах отворачиваются от Церкви, обращение в христианство среди лиц, ищущих убежища, стремительно растет". Для крещения мигрантам достаточно посещать недельные занятия с чтением Библии и три месяца походить на воскресные службы. Преподобный Берроуз из церкви Святого Стефана говорит, что "знает очень много церквей, некоторые в пределах моей собственной епархии, которые даруют кому-то обращение после всего лишь одного чтения Библии и беседы с викарием, а затем приглашают прийти в следующее воскресенье и креститься".

Однако многие из мигрантов проходят обряд крещения с целью получить в Британии статус беженца. В связи с чем некоторые священники стали выступать с протестом, указывая, что Церковь стала конвейером сомнительных обращений в христианство.

Ещё в 2016 году бывший декан Ливерпуля Пит Уилкокс, после того как за предыдущие четыре года в соборе были крещены двести просителей убежища, откровенно сказал: "Я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы кто-то, у кого уже было британское гражданство, перешел здесь, у нас, из ислама в христианство".

Более трёх четвертей всех ходатайств о предоставлении убежища (75 340 из 93 296 человек) за год, закончившийся сентябрем 2023 года, были одобрены, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году. Одобрение церкви может иметь решающее значение при определении исхода ходатайства о предоставлении убежища.

В то же время поведение прихожан в Церкви Англии становится всё более агрессивным, вплоть до нападений на викариев, отмечаются многочисленные случаи неподобающего поведения на церковных собраниях, в особенности со стороны церковных служителей-мирян.

Отмечается , что это "умаляет способность церкви делиться Евангелием и воспитывать учеников".







