 

Сбербанк порассуждал о причинах невысокой эффективности антироссийских санкций

 

Центр финансовой аналитики Сбербанка провёл исследование «Почему не сработали санкции?». Аналитики назвали несколько причин невысокой эффективности ограничений, в том числе низкую зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокую значимость для мира российских сырьевых товаров (покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны), налаживание внутреннего производства с целью импортозамещения, высокий профицит внешней торговли и относительно низкий уровень внешнего долга.

Порой антироссийские санкции давали «обратный эффект», отметили аналитики «Сбера». Например, уход компаний из РФ дал стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта. Ограничения на вывод капитала позволили укрепить курс рубля. Преследования российского бизнеса на Западе привели к тому, что средства стали чаще оставаться внутри страны. На потребительском рынке появились новые ниши для отечественных производителей. Так, на основе анализа данных «Сбера» по 7,8 тысячи торговых центров за 11 месяцев 2023 года, исследователи выяснили, что розничный оборот по российским брендам вырос на 25% к тому же периоду 2021 года.

 

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал западные санкции «окном возможностей» для отечественных компаний; по его словам, импортозамещение всё больше становится импортоопережением. Глава РСПП назвал основой для такого прорыва не только поиск партнеров, способных заменить продукцию ушедших из РФ брендов, но и новую технологическую базу, и модернизацию производств. Однако российский бизнес всё ещё сильно зависит от импорта: импортотехнологическую зависимость отмечают более 60% компаний РФ.

 

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