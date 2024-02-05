Пожар на вокзале в Брянске, раненая в Курской области, погибшая в ДНР

В Брянске на вокзале «Брянск-Орловский» произошёл пожар, из зала ожидания эвакуированы пятьдесят человек. В ночь на понедельник над Брянской областью уничтожены пять беспилотников.

При атаке украинцев на посёлок Тёткино в Курской области ранена женщина.

В населенном пункте Комсомольский Волновахского района при обстреле со стороны ВСУ и прямом попадании в дом погибла женщина 1962 года рождения.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Устинка, Красный Хутор, Новосадовый, Никольское, Старый Хутор, Вериговка, Логачёвка, Долгое, Плотвянка, Мокрая Орловка, Демидовка, Староселье, Репяховка, Задорожный, Середа, Новая Таволжанка, МАПП "Шебекино", хутор Панков, Марьино, Муром, хутор Мухин. Повреждены четыре дома, два легковых автомобиля, комбайн, труба газопровода и электрический кабель.





Среди погибших двадцати восьми человек (и одна из женщин была беременна) в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу -- министр чрезвычайных ситуaций ЛНР Алексей Потелещенко.

ТАСС публикует рассказ о жизни в Новой Каховке: