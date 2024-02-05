 

Пожар на вокзале в Брянске, раненая в Курской области, погибшая в ДНР

 

В Брянске на вокзале «Брянск-Орловский» произошёл пожар, из зала ожидания эвакуированы пятьдесят человек. В ночь на понедельник над Брянской областью уничтожены пять беспилотников.

При атаке украинцев на посёлок Тёткино в Курской области ранена женщина.

В населенном пункте Комсомольский Волновахского района при обстреле со стороны ВСУ и прямом попадании в дом погибла женщина 1962 года рождения. 

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Устинка, Красный Хутор, Новосадовый, Никольское, Старый Хутор, Вериговка, Логачёвка, Долгое, Плотвянка, Мокрая Орловка, Демидовка, Староселье, Репяховка, Задорожный, Середа, Новая Таволжанка, МАПП "Шебекино", хутор Панков, Марьино, Муром, хутор Мухин. Повреждены четыре дома, два легковых автомобиля, комбайн, труба газопровода и электрический кабель.


Среди погибших двадцати восьми человек (и одна из женщин была беременна) в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу -- министр чрезвычайных ситуaций ЛНР Алексей Потелещенко.

 

ТАСС публикует рассказ о жизни в Новой Каховке:

"Конечно, страшно. У меня 20 июня было ранение, — говорит Наталья Барбулина, начальник участка "Благоустройство". — Девочку-бухгалтера передо мной — вообще насмерть. Девочка еще одна, моя подчиненная, в Скадовске лежала в больнице. Я лежала в Новотроицке: вырезали осколок, а один, сказали, лучше уже не трогать, потому что сильно близко к кости расположен".

"Не хватает нам специалистов, и у нас очень затруднительная ситуация из-за заработных плат. Наши коммунальщики и в жару, и в холод работают, а в декабре, перед Новым годом, они получили всего 17,5 тыс. рублей. Да, я понимаю, что эта работа у нас считается низкоквалифицированной, но люди здесь делают все. Техники и материалов не хватает, хоть сейчас и январь, но уже началась подготовка к весне, к 9 Мая. То есть полностью нужно производить окраску всех скамеек в парках, скверах. Транспорт у нас уже устаревший".


 


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