Пожар на НПЗ в Волгограде, удар по пекарне в Лисичанске, восемь погибших, люди под завалами

Пожарные ликвидировали возгорание нефтепродуктов на площади 300 квадратных метров, которое возникло на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда в ночь на субботу. Пожар произошёл в результате падения частей сбитого украинского беспилотника.

Украинцы ударили по пекарне в Лисичанске, ЛНР. К настоящему времени известно о восьмерых погибших, десятерых пострадавших, под завалами остаются, предположительно, 23 человека.

В Белгородской области повреждены сельхозпредприятие в Вязовом, частный дом в Дроновке, инфраструктурный объект связи в Долгом, обесточены Теребрено, Прилесье и Задорожный (также повреждены два частных дома). Накануне в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Наумовка, Красный Хутор, Соломино, Мясоедово, Пороз (повреждён экскаватор), Графовка (повреждены четыре частных дома, ЛЭП и газопровод), хутор Подольхи (повреждены частный дом и "Камаз").



