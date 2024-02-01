 

Генсек НАТО сообщил, что "Украина — это хорошая сделка для США"; в ЛНР рассказали о работе чёрных трансплантологов

 

Военная поддержка Украины представляет выгодную сделку для США, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

«Украина — это хорошая сделка для США», — сказал он, добавив, что большая часть предоставляемых США и другими членами НАТО средств инвестируется «в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине». Таким образом, «НАТО создает большой рынок для США, для американской оборонной индустрии».

 

На территории Луганской народной республики найдены доказательства, в том числе и документы, свидетельствующие о работе чёрных трансплантологов в рядах ВСУ. Свидетельства были найдены в Северодонецке, который до лета 2022 года находился под контролем украинской армии. Были обнаружены документы, доказывающие, что «трансплантация органов на Украине была поставлена на поток». Найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица бойцов украинской армии в 2022 году. Все бумаги расписаны одним почерком, а на месте подписи донора — одинаковый штамп-подпись. При этом сами военные могли не знать о существовании такого согласия.

Ранее украинский хирург сообщал, что оперирует россиян без наркоза и «балдеет от этого». Также, по его признанию, он вырезает у раненых органы — глаза, почки и печень — и отправляет их чёрным трансплантологам.



 

 


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