Росстат спрогнозировал обезлюдение русских областей и прирастание Чечни и Дагестана

Согласно демографическому прогнозу Росстата, в Москве в ближайшие двадцать лет естественная убыль населения составит 696 тысяч человек за период или 31,6 тысяч человек в среднем за год. Далее по абсолютной величине убыли, согласно прогнозам, будут Московская область (610,2), Ростовская область (523,2), Санкт-Петербург (466,4) и Краснодарский край (462,6).

При этом в относительных величинах, то есть в расчете на тысячу жителей, список по убыли населения будет другим. В лидеры по этому показателю войдут Смоленская и Тамбовская области, Карелия и Мордовия. В среднем за 2024-2045 годы в этих регионах убыль населения составит 9,7–10,7 человека на 1 тысячу жителей. В Тверской, Рязанской, Псковской и Владимирской областях этот показатель составит 9–9,2 человека. У Москвы же за этот период прогнозируемый показатель относительной убыли — минус 2,4 человека на 1000 жителей.

Также спрогнозированы лидирующие регионы по показателю естественного прироста населения: Чечня, Дагестан, Ингушетия.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что план по переселению россиян из мегаполисов обречён на неудачу. По его мнению, люди могут соглашаться на переезд из городов в сёла только ради льгот, "но большинство на это не пойдет: страна урбанизирована уже около века". По мнению Фёдорова, переселение из мегаполисов не поможет решить демографическую проблему.

Тем не менее в сентябре 2023 года 41% россиян признались, что променяли бы жизнь в городе на сельскую, а 12% опрошенных готовы осуществить переезд в ближайшие три года.