 

Финляндия: результаты президентских выборов (первый тур)

Александр Стубб (Национальная коалиционная партия) – 28,3%;

Пекка Хаависто («зеленые») – 25,8%;

Юсси Халла-ахо («Партия финнов», бывшие «Истинные финны») – 16,2%.


11 февраля предстоит второй тур, в который вышли Стубб и Хаависто. Несмотря на незначительный разрыв между кандидатами в первом туре, во втором опросы прочат победу Стуббу с комфортным результатом в 58% против 42% у Хаависто.

 

Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Финляндия является парламентской республикой, где роль президента длительное время была ограничена статусом «первого дипломата Финляндии» и «главного переговорщика с Россией».

 

Так было со времен Урхо Кекконена (президент в 1956-1982 гг.), умело водившего дружбу с Хрущевым-Брежневым. Вершиной его дипломатического искусства стал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (он же Хельсинкский заключительный акт). Документ позволил снизить напряженность между СССР и Западом. Хельсинки стал дипломатической столицей мира. Сама Финляндия была в эпоху Кекконена близким партнером СССР и при этом западным государством с точки зрения политического устройства.

 

Однако сейчас Финляндия вступила в НАТО, функция финляндского президента как посредника между Западом и Россией существенно снижается. За европейские дела по Конституции отвечает премьер-министр.

 

Использовать финляндского президента для разведки и давления на Москву Запад сможет. Но самостоятельной роли в мировой политике финны играть уже не будут.



 

 


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