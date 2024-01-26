Семья главаря банды, нападавшей на белгородцев, получила гражданство РФ незаконно

Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые незаконно обеспечили российским гражданством семью главаря банды, нападавшей на людей в Белгороде. Азербайджанская семья переехала в Белгородскую область с Украины в 2011 году. В апреле 2022-го они подали документы на получение гражданства РФ с указанием адреса временной регистрации в деревне Прудково Калужской области, но в действительности они там не проживали, что не было проверено.

В подмосковном Можайске выявлена нарколаборатория, организованная двумя приезжими из Средней Азии. Изъято пять килограммов наркотика и свыше полутонны прекурсоров для его изготовления. Нелегальные мигранты занимались сбытом изготовленного мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Задержанные полностью признали свою вину в совершении преступления.



