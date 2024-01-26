 

Украинцы не нашли в белгородской деревне военных и убили пенсионерку

 

В Белгородской области возле деревни Лозовая Рудка украинский беспилотник, не найдя военных, стал преследовать пенсионерку и её козу, загнал на кладбище и сбросил на них две мины. Пожилая женщина погибла, коза тоже. 

Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Куток, Щетиновка, Журавлёвка, МАПП "Нехотеевка", Разумное и Таврово (повреждены частные жилые дома), Дроновка, Марьино.

В Курской области частично без света и отопления остался посёлок Тёткино, также повреждены два частных дома.

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