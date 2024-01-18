Все ушли из ада

В гонке тотального разоружения человечества, перед окончательной его капитуляцией и послушным подчинением силам зла, пальму первенства получает Ватикан. А точнее, его нынешний - "крайний" (a по неким сумрачным предсказаниям и последний…) предводитель.





Впервые, в пылу своих личных маленьких революций, папа Франциск столкнулся с явлением более прочих похожим на раскол.





Речь здесь не только о его недавнем заявлении о "благословении однополых пар", вызвавшем гораздо более резкие и массивные реакции, нежели можно было ожидать, с учётом глубоко внедрённой и далеко зашедшей либерализации западаного общества. Другие общества подкачали: 11 января, все католические епископы Африки, единым блоком, отказались выдавать подобное благословение.





Такое протестное единение вызвало в Ватикане эффект теракта в крематории. Тем более, что африканское неповиновение последовало сразу за американским и французским согласием - епископаты Франции и США бодро, но осторожно подтвердили свою готовность благословлять - внимание! – «людей гомосексуальной ориентации», тщательно избегая термин "пары" или "браки". Но всё же, всё же…





Папа Фрaнциск, по обыкновению склонив главу перед камерами, удручённо признал, что находится в гордом одиночестве, но не теряет надежды на понимание и осознание необходимости анонсированной процедуры всеми добрыми христианами планеты. Ибо, сказал папа: «Господь благословляет всех, кто может быть крещён, а значит, всех людей... Господь благословляет всех, кто приближается к нему - всех, всех, всех -«tutti, tutti, tutti», - трижды повторил папа, несколько смещая понятия и отводя на запасные безопасные пути смысл благословения вообще и благословения однополых пар, в частности.





Этот пируэт позволил папе не вдаваться в полемику открытой атаки на непосредственно библейские тексты, чересчур однозначно толкующие понятие "греха"...





Как и в проблеме с неконтрoлируемой миграцией в Европе, папе удалось усидеть между двух стульев, в белой тунике, благословив нелегалов всех мастей и намерений чистым перстом христианского сострадания - «tutti, tutti, tutti».





Более зоркие, не затуманенные непрошенной слезой глаза некоторых журналистов, однако, углядели в случившемся папскую растерянность и признаки латентного кризиса в Ватикане. Специалист по истории религий, Массимо Фраджьоли (Massimo Faggioli), уже на следующий день, после скандала, опубликовал свои соображения в газете "La Vie":

«Этот эпизод производит впечатление некоего протестного движения против папы Франциска, которое вот-вот разразится в полную силу…. Сам по себе кризис в Ватикане гораздо глубже, нежели оппозиция папе. Мы наблюдаем очень деликатный момент этого понтификата».





Но самое интересное не это. О самом интересном папа проговорился, на тех самых запасных путях, куда он отвёл свои эшелоны и где он так заговорился о необходимости благословения всеx подряд, что наговорил лишнего.





Папа рассказал, что всегда советовал исповедникам прощать кающимся; что сам он, папа, за 54 года практики исповеди, не простил человеку только один раз и только из-за того, что человек оказался ханжой; что прощать надо всё, всё, всё, всем, всем, всем.

На этом кульминационном надрыве, папе задали вопрос про ад. И круги его.





И папа признался, что имеет на этот счётсвоё личное видение и разумение, мягко говоря, не совсем совпадающее с догмой, но тем не менее, более прочих ему подходящее:

- «Мне нравится думать, что ад пуст», - сказал папа, - «Я надеюсь, что это реальность, мне это нравится».





Здесь бы всем так и зависнуть меж двух стульев, не вникая в суть сказанного, не расковыривая смысл и не расчёсывая Гондурасы.





В конце концов, папа ведь уточнил, что речь о его личном видении, которое, при необходимости, может быть истолковано, как надежда на повальное всепрощение всех без исключения грешников - тутти фрутти, поголовно.





В конце концов, опыт всестороннего революционного реформаторства у папы имеется немалый: папа Франциск в своё время, не дрогнув, изменил текст молитвы "Отче наш", сославшись на неточность старого перевода.





Папа Франциск всячески поддерживал своего близкого друга и соратника, Артуро Соза Абаскаль, лично назначив его главой Ордена иезуитов, несмотря на его открытые пристрастия к мировым революциям, приверженность воинствующему феминизму и горячую борьбу за права гомосексуальных меньшинств в лоне церкви. Глава Ордена иезуитов в журналистском обиходе имел кличку «Чёрный Папа» и «Марксистский Генерал». А в июне 2017г, в интервью газете «El Mundo», этот чёрно-марксистский генерал дословно заявил, что «дьявол - всего лишь символическая фигура, придуманная человеком, чтобы олицетворять зло».





Это заявление было оттрактовано по заслугам и уже тогда вызвало серьёзный шок среди высоких церковных чинов Испании, Италии, Латинской Америки и даже Соединённых Штатов. Но никаких официальных опровержений или нареканий так и не последовало. Никто не побеспокоил папского любимца. Никто не растеребил полемику.





А ведь сказанное по сути своей вовсе не имело отходных путей и означало только то, что означало: если дьявола не существует, значит, дозволено может быть всё. И всем – tutti, tutti, tutti...





Так что, "крайнее", но дай Бог, не последнее папское признание - про ад, где всех простили и с миром распустили вовсе не удивительно. Для тех, кто внимательно следил за папской эволюцией и вдумчиво анализировал папские достижения.





Похоже, что этот понтификат выходит на финишную прямую, одолевая новый вираж. На ближайшем опасном повороте, после официального признания высшими церковными чинами «выдуманной самим человечеством» природы греха, какие новые откровения ждут всех страждущих, ошарашенных и разделённых?





Если папа не возражает своему кардиналу, возможно, он и сам думает, что нет ни дьявола, ни смертного греха, а в аду больше не парятся ни Менгеле, ни Чикатило.





А значит, врут не только календари, далетописи, но и - страшно сказать, но нужно выговорить - все те, кто предупреждал и свидетельствовал о всемирном Зле и муках ада. Библия. Иисус. Святые. Блаженные…





Зато, какие замечательные и безграничные возможности открываются перед человечеством, таким образом освобождающимся от последних оков!.. Может, это он и есть, тот самый "энергетический переход", к которому, в целях экономии и зачистки планеты нас так упорно и последовательно готовят... Вы не думали? А если подумать?..





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